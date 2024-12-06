Шатов: «Вспоминаю время в «Зените» с удовольствием»

Сегодня, 04:11
Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов объяснил, почему в четверг утром приехал базу «Зенита».
— Вы прибыли сюда на стажировку, так?
— Получается, так, — цитирует «РБ Спорт» Шатова.
— Это не шутка?
— Нет, все серьезно.
— Сколько дней она пройдет?
— Два дня. Учимся у лучших!
— Как оцените тот период, который провели в роли тренера «Урала»? Довольны тем, что показывала команда?
— Пока мы это не обсуждаем.
— Каково это — оказаться на базе «Зенита», за который играли, спустя много лет?
— Круто! Море эмоций. Лучшее время, которое я провел в карьере. Вспоминаю с удовольствием. Спасибо, что все принимают, идут навстречу, все открыты.
Шатов выступал за «Зенит» в качестве игрока с 2013 по 2018 год (с перерывами), проведя 202 матча и забив 31 гол. Футболист завершил карьеру летом 2023 года.