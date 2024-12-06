Шатов: «Вспоминаю время в «Зените» с удовольствием»

Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов объяснил, почему в четверг утром приехал базу «Зенита».

— Вы прибыли сюда на стажировку, так?

— Получается, так, — цитирует «РБ Спорт» Шатова.

— Это не шутка?

— Нет, все серьезно.

— Сколько дней она пройдет?

— Два дня. Учимся у лучших!

— Как оцените тот период, который провели в роли тренера «Урала»? Довольны тем, что показывала команда?

— Пока мы это не обсуждаем.

— Каково это — оказаться на базе «Зенита», за который играли, спустя много лет?

— Круто! Море эмоций. Лучшее время, которое я провел в карьере. Вспоминаю с удовольствием. Спасибо, что все принимают, идут навстречу, все открыты.

Шатов выступал за «Зенит» в качестве игрока с 2013 по 2018 год (с перерывами), проведя 202 матча и забив 31 гол. Футболист завершил карьеру летом 2023 года.