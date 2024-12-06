Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:11

Шатов: «Вспоминаю время в «Зените» с удовольствием»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов объяснил, почему в четверг утром приехал базу «Зенита».

— Вы прибыли сюда на стажировку, так?

— Получается, так, — цитирует «РБ Спорт» Шатова.

— Это не шутка?

— Нет, все серьезно.

— Сколько дней она пройдет?

— Два дня. Учимся у лучших!

— Как оцените тот период, который провели в роли тренера «Урала»? Довольны тем, что показывала команда?

— Пока мы это не обсуждаем.

— Каково это — оказаться на базе «Зенита», за который играли, спустя много лет?

— Круто! Море эмоций. Лучшее время, которое я провел в карьере. Вспоминаю с удовольствием. Спасибо, что все принимают, идут навстречу, все открыты.

Шатов выступал за «Зенит» в качестве игрока с 2013 по 2018 год (с перерывами), проведя 202 матча и забив 31 гол. Футболист завершил карьеру летом 2023 года.

Источник: «РБ Спорт»
Олег Шатов
ФК Зенит
ФК Урал
Читайте также
Брату Погба грозит тюремный срок по делу о похищении футболиста
Археологи установили связь между местом кремации и захоронений в Херсонесе
Кого «Спартак» рассматривает на должность спортивного директора
Экс-хавбек «Спартака» Ледяхов впервые рассказал о своей страшной болезни
Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ
Россия закроет Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге
Сегодня
Вчера
Неделя