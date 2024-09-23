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Сегодня, 05:24

Терехин — о ничьей между «Динамо» и «Спартаком»: «Игра была не фонтан»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин прокомментировал ничью бело-голубых против «Спартака» (2:2) в 9-м туре РПЛ.

«Игра была не фонтан, можете так и написать. Да, счет 2:2, но моментов ведь не было особо, если проанализировать ход встречи. Отмечу второй гол Тюкавина, ведь ему дали разобраться в штрафной так легко, что это даже удивительно. Когда я играл, то и близко так защитники не давали развернуться в таких ситуациях. Такое ощущение, что некоторые российские защитники «Спартака» просто очень слабые и не дотягивают до уровня команды. Красно-белым нужно искать легионеров на их место, если они могут себе это позволить. Денисов держал вместе с Литвиновым Костю в этом моменте — так в защите играть нельзя ни при каких условиях», — цитирует «РБ Спорт» Терехина.

«Спартак» набрал 16 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. «Динамо» с 17 очками — на 4-й строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-terehin-u-spartaka-ochen-slaby-e-rossijskie-zashhitniki/
Олег Терехин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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