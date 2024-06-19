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Сегодня, 07:44

Терехин: «Смолов будет получать больше игровой практики в «Краснодаре», чем это было в прошлом сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин прокомментировал переход нападающего Федора Смолова в «Краснодар».

«Потеря ли это для «Динамо»? Если бы в клубе считали, что это потеря, то предложили бы Федору новый контракт, как мне кажется. Но мы не знаем, были ли переговоры между ними и можем только догадываться о причине ухода. Думаю, что Смолов будет получать больше игровой практики в «Краснодаре», чем это было в прошлом сезоне. Он принесет пользу этой команде, да и «Динамо» бы он тоже пригодился. Вполне возможно, что его переход связан с малым игровым временем в «Динамо», ведь Федор явно хочет играть и, возможно, именно поэтому решил вернуться в свой бывший клуб. Допускаю, что «Динамо» после ухода Смолова подпишет нового форварда», — цитирует «РБ Спорт» Терехина.

В сезоне-2023/24 Смолов сыграл за «Динамо» 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач.

Федор Смолов вернулся в &laquo;Краснодар&raquo;. Смолов вернулся в «Краснодар». Галицкий ностальгирует по золотым временам?
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-terehin-smolov-prineset-pol-zu-krasnodaru-on-budet-poluchat-bol-she-igrovogo-vremeni/
Олег Терехин
Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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