Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:20

Терехин: «Наконец-то «Динамо» повезло с тренером»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-нападающий «Динамо» Олег Терехин прокомментировал победу своей бывшей команды над «Крыльями Советов» в 29-м туре чемпионата России (4:1).

«Сомневался ли я по ходу матча, что можем потерять очки? Нет, хотя все прекрасно понимали, что «Крылья Советов» играют в хороший футбол. Я очень рад, что чемпионство так близко. В чем секрет? Все дело в Личке, он сумел сплотить команду! Видно, что у ребят горят глаза. Наконец-то нам повезло с тренером.

Я, к сожалению, не стал чемпионом России с «Динамо» в свое время, хотя и были шансы... Поэтому очень сильно жду, когда ребята обеспечат себе золотые медали. Будем надеяться, что это случится уже завтра", — цитирует «РБ Спорт» Терехина.

После 29 матчей у «Динамо» 56 очков и первое место в турнирной таблице. «Зенит» идет вторым (51 очко в 28 матчах), а «Краснодар» — третьим (50 очков в 28 матчах).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-terehin-lichka-splotil-dinamo-nakonets-to-nam-povezlo-s-trenerom/
Олег Терехин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Рэпер Дрейк сделал крупную ставку на победителя боя Фьюри — Усик
Никита и Дарья Нагорные воспитывают сына Марка
Беспилотник ВСУ упал на территорию НПЗ в Краснодарском крае
Боб на Хлебушка, шикарный ассист Дадонова и +4 русских в полуфинале.  Что произошло в Кубке Стэнли 18 мая
CENTCOM сообщило об атаке хуситов на шедший в КНР танкер
Усик победил Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Баринов: «Глушенков может проявить себя в Европе»

Гаджиев: «Джикия — это достойный человек и хороший футболист, который немало сделал для «Спартака»