Терехин: «Тюкавину нужен опытный партнер. Был Федор Смолов, теперь на его место можно пригласить Кокорина»

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин считает, что возвращение нападающего Александра Кокорина может быть полезным для бело-голубых.

«Сейчас было бы интересно посмотреть на Кокорина в «Динамо». Может, пригодился бы бело-голубым. Тем более в атаке только один Тюкавин, а Кокорин — очень опытный футболист, почему нет?

Молодому игроку нужен опытный партнер. Был Федор Смолов, теперь на его место можно пригласить Кокорина. Думаю, он бы помог «Динамо». Я, конечно, давно не видел его игру, только читаю, что забивает и ему хорошо на Кипре, но он бы не затерялся в домашнем чемпионате», — цитирует Legalgbet Терехина.

Кокорин с 2022 года выступает за «Арис». В этом сезоне 33-летний россиянин забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи в 14 матчах во всех турнирах.