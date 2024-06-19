Терехин: «Смолов точно забьет 10 голов в «Краснодаре»

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин прокомментировал переход форварда Федора Смолова в «Краснодар».

«Почему не нужен «Динамо»? Может он и был нужен, но не сошлись по новому контракту, а «Краснодар» предложил лучшие финансовые условия. Смолов и Кордоба — разноплановые игроки. Кордоба — центральный нападающий, Федор может и под Кордобой сыграть. Возможно, они вместе будут играть. Мусаев придумает схему, впишет Смолова. Думаю, голов 10 он точно забьет. Если в «Краснодаре» все по чуть-чуть забьют, то команда снова будет претендентом на чемпионство», — приводит слова Терехина «Спорт День за Днем».

Смолов вернулся в краснодарский клуб свободным агентом. Он подписал контракт до лета 2025 года.