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Сегодня, 21:13

Терехин: «Смолов точно забьет 10 голов в «Краснодаре»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин прокомментировал переход форварда Федора Смолова в «Краснодар».

«Почему не нужен «Динамо»? Может он и был нужен, но не сошлись по новому контракту, а «Краснодар» предложил лучшие финансовые условия. Смолов и Кордоба — разноплановые игроки. Кордоба — центральный нападающий, Федор может и под Кордобой сыграть. Возможно, они вместе будут играть. Мусаев придумает схему, впишет Смолова. Думаю, голов 10 он точно забьет. Если в «Краснодаре» все по чуть-чуть забьют, то команда снова будет претендентом на чемпионство», — приводит слова Терехина «Спорт День за Днем».

Смолов вернулся в краснодарский клуб свободным агентом. Он подписал контракт до лета 2025 года.

Источник: Спорт День за Днем
Олег Терехин
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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