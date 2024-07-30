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Сегодня, 06:24

Олег Терехин: «Будем надеяться, что Лунев проведет без ошибок весь сезон»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин прокомментировал победу бело-голубых над «Локомотивом» (3:1) в матче 2-го тура РПЛ.

«Как я и предполагал, матч получился результативным. Такое ощущение, что прошлый сезон продолжается, и команда не утратила победный настрой. Как мне игра Лунева? Прошло всего два матча, поэтому рано давать какую-то оценку, но мне Андрей понравился. Будем надеяться, что он весь сезон проведет без ошибок», — приводит слова Терехина «РБ Спорт».

«Динамо» набрало 6 очков в двух турах РПЛ. В следующем туре команда на выезде сыграет с «Акроном». Матч пройдет 3 августа.

Источник: РБ Спорт
Андрей Лунев
Олег Терехин
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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