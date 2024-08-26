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Сегодня, 08:00

Терехин: «В очередной раз отобрали очки у команды, которая могла подвинуть «Зенит» с первого места»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин в комментарии для «СЭ» прокомментировал поражение бело-голубых в матче 6-го тура РПЛ от «Краснодара» (0:1).

«Отличная получилась игра, которую своим судейством испортил Карасев. Если это не пенальти на Лаксальте, то тогда что? Интересно, какое оправдание в этот раз придумают ему и ВАР. В очередной раз отобрали очки у команды, которая могла подвинуть «Зенит» с первого места», — сказал Терехин «СЭ».

После шести матчей «Динамо» с 12 очками идет четвертым в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре московская команда сыграет против «Оренбурга». Встреча пройдет 1 сентября.

Олег Терехин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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