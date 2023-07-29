Терехин: «Кредит доверия к Личке? Подождите, дайте человеку поработать»

Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин рассказал о своих впечатлениях от матча 2-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Крыльями Советов» (3:3).

«По такой игре отдать матч конечно жалко, 3:1 уверенно вели. Кредит доверия к Личке? Ну подождите, дайте человеку поработать. Во-первых, «Динамо» в оборону до сих пор никого не прикупило. В прошлом году пропускали, в этом теперь пропускают. Впереди веселое нападение: Смолов, Захарян, Тюкавин — а в обороне проблемы. Думаю, Личка сейчас будет смотреть, будут и приобретения», — приводит слова Терехина «Спорт День за Днем».

«Динамо» в двух матчах чемпионата России набрало 1 очко и занимает 10-е место. В следующем туре команда на выезде сыграет с «Зенитом».