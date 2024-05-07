Олег Терехин: «Тюкавину по силам стать лучшим бомбардиром РПЛ этого сезона»

Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин отреагировал на новость, что форвард команды Константин Тюкавин повторил его достижение по забитым мячам за один сезон в чемпионате России в составе москвичей (14).

«Я очень рад, что Константин это сделал. Я желаю ему не останавливаться. Уверен, что он сможет стать лучшим бомбардиром чемпионата по итогам сезона. Было бы прекрасно, если бы его мячи привели «Динамо» к чемпионскому титулу. Давно у нас не было такого форварда. Да, были порой качественные легионеры в нападении, но Костя — воспитанник «Динамо», а это многое значит», — приводит слова Терехина «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету 21-летнего форварда 27 матчей в РПЛ и 14 голов. На первом месте в гонке бомбардиров на данный момент располагается форвард «Зенита» Матео Кассьерра, у которого на счету 16 забитых мячей.