Олег Терехин: «Тюкавину по силам стать лучшим бомбардиром РПЛ этого сезона»

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Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин отреагировал на новость, что форвард команды Константин Тюкавин повторил его достижение по забитым мячам за один сезон в чемпионате России в составе москвичей (14).
«Я очень рад, что Константин это сделал. Я желаю ему не останавливаться. Уверен, что он сможет стать лучшим бомбардиром чемпионата по итогам сезона. Было бы прекрасно, если бы его мячи привели «Динамо» к чемпионскому титулу. Давно у нас не было такого форварда. Да, были порой качественные легионеры в нападении, но Костя — воспитанник «Динамо», а это многое значит», — приводит слова Терехина «РБ Спорт».
В текущем сезоне на счету 21-летнего форварда 27 матчей в РПЛ и 14 голов. На первом месте в гонке бомбардиров на данный момент располагается форвард «Зенита» Матео Кассьерра, у которого на счету 16 забитых мячей.