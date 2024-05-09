Терехин: «У «Краснодара» самый сложный календарь. Не удивлюсь, если они не наберут очков»

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин заявил, что у «Краснодара» самый сложный календарь среди претендентов на чемпионство.

«Как показал матч «Зенита» с «Факелом», нет смысла говорить, у кого календарь на финише проще. У всех трех претендентов на чемпионство будут еще потери очков, потому что нет ни одной проходной встречи, все тяжелые. Самый сложный календарь у «Краснодара». Они могут вообще ни одного очка не набрать, а могут и набрать, это непредсказуемая команда. Не удивлюсь, если они откатятся на третье место. Они и на четвертом могут оказаться, если не наберут очков», — приводит слова Терехина Legalbet.

После 27 туров РПЛ «Зенит» лидирует с 51 очком, «Краснодар» (50) идет вторым, а на третьем месте располагается «Динамо» (50).