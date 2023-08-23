Тиньков: «Галицкий мне эту хрень про 11 воспитанников рассказывал лет 15 назад. Полный бред»

Российский бизнесмен Олег Тиньков высказался о желании владельца «Краснодара» Сергея Галицкого выпустить на поле 11 воспитанников клуба.

«Галицкий хочет 11 воспитанников в составе «Краснодара»? Полный бред. Ну, кстати, у него ничего и не получилось. Он мне эту хрень рассказывал лет 15 назад. И где он? Прошло 15 лет — у него там какие-то, я вижу, негры бегают. Ну, я когда «Краснодар» видел, я видел, что там черных у него полно. Ну это полный бред, это работать не будет. Это утопия. Он бредит просто», — сказал Тиньков в интервью Вите Кравченко.

В июле «Краснодар» представил документальную ленту «Краснодар. Дорога к мечте». Фильм посвящен событиям второй половины сезона РПЛ-2021/22. 15 мая «быки» впервые в истории клуба завершили матч с ЦСКА (1:0) в 29-м туре с 11 воспитанниками на поле.

После 5 туров сезона РПЛ-2023/24 «Краснодар» и «Урал» делят первое место (13 очков). В 6-м туре команда сыграет против «Факела». Матч состоится в пятницу, 25 августа.