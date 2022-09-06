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6 сентября, 17:02

Олег Василенко покинул пост главного тренера «Факела»

Иван Шитик
Корреспондент
Олег Василенко.
Фото ФК «Факел»

Главный тренер Олег Василенко покидает «Факел». Клуб и тренер расстаются по обоюдному решению, сообщает сайт команды.

«Олег Петрович, вместе с вами мы совершили исторический рывок, вернув Воронеж туда, где он и должен быть — в элиту российского футбола. За эти без малого два года вашей работы «Факел» добился многого: мы вместе вернули болельщиков на трибуны, установили ряд клубных рекордов. И, конечно, двери клуба всегда будут для вас открытыми», — говорится в заявлении клуба.

Временно исполняющим обязанности главного тренера клуба будет Дмитрий Пятибратов.

По итогам прошлого сезона «Факел» под руководством Василенко вышел из ФНЛ в РПЛ.

В этом сезоне после 8 туров команда набрала 4 очка и занимает 14-е месте в турнирной таблице.

ФК Факел (Воронеж)
Олег Василенко
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