Василенко прокомментировал решение покинуть пост главного тренера «Факела»

6 сентября, 17:07
Уже бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко прокомментировал решение покинуть клуб из Воронежа.
«Мы вместе пришли к такому решению после долгого разговора. Хочется поблагодарить генерального и спортивного директоров клуба за приглашение в столь сложный и интересный проект. Мы вместе сотворили эту удивительную историю, очень важную для города. А теперь настало время двигаться дальше. Никаких обид — это футбол. У меня остаются лишь самые добрые слова. «Факел» всегда будет в моем сердце. Желаю клубу удачи!» — цитирует Василенко пресс-служба клуба.
Временно исполняющим обязанности главного тренера клуба будет Дмитрий Пятибратов.
По итогам прошлого сезона «Факел» под руководством Василенко вышел из ФНЛ в РПЛ.
В этом сезоне после 8 туров команда набрала 4 очка, не одержав ни одной победы, и занимает 14-е месте в турнирной таблице.
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Основные источники исследования