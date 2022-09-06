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6 сентября, 17:07

Василенко прокомментировал решение покинуть пост главного тренера «Факела»

Иван Шитик
Корреспондент
Олег Василенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Уже бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко прокомментировал решение покинуть клуб из Воронежа.

«Мы вместе пришли к такому решению после долгого разговора. Хочется поблагодарить генерального и спортивного директоров клуба за приглашение в столь сложный и интересный проект. Мы вместе сотворили эту удивительную историю, очень важную для города. А теперь настало время двигаться дальше. Никаких обид — это футбол. У меня остаются лишь самые добрые слова. «Факел» всегда будет в моем сердце. Желаю клубу удачи!» — цитирует Василенко пресс-служба клуба.

Временно исполняющим обязанности главного тренера клуба будет Дмитрий Пятибратов.

По итогам прошлого сезона «Факел» под руководством Василенко вышел из ФНЛ в РПЛ.

В этом сезоне после 8 туров команда набрала 4 очка, не одержав ни одной победы, и занимает 14-е месте в турнирной таблице.

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ФК Факел (Воронеж)
Олег Василенко
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Олег Василенко покинул пост главного тренера «Факела»

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