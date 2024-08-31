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Сегодня, 16:29

Веретенников: «Соболев может усилить атакующий потенциал «Зенита»

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Бывший нападающий сборной России Олег Веретенников оценил перспективы форварда Александра Соболева в «Зените».

«Это действительно громкий трансфер. Соболев — хороший футболист, который может усилить атакующий потенциал питерцев. Вопрос, выиграет ли он конкуренцию за место в стартовом составе «Зенита», — приводит слова Веретенникова Metaratings.ru.

«Зенит» объявил о трансфере нападающего в пятницу, 30 августа. Контракт Соболева с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Сумма перехода игрока составила десять миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Источник: Metaratings.ru
Александр Соболев
Олег Веретенников
Футбол
ФК Зенит
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