Веретенников: «Соболев может усилить атакующий потенциал «Зенита»

Бывший нападающий сборной России Олег Веретенников оценил перспективы форварда Александра Соболева в «Зените».

«Это действительно громкий трансфер. Соболев — хороший футболист, который может усилить атакующий потенциал питерцев. Вопрос, выиграет ли он конкуренцию за место в стартовом составе «Зенита», — приводит слова Веретенникова Metaratings.ru.

«Зенит» объявил о трансфере нападающего в пятницу, 30 августа. Контракт Соболева с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Сумма перехода игрока составила десять миллионов евро по данным портала Transfermarkt.