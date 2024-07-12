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Сегодня, 20:45

Оленев: «У Артиги большой опыт в европейском футболе, он работал со многими звездами»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев объяснил, почему на пост нового главного тренера подмосковной команды было принято решение назначить испанского специалиста Франка Артигу.

«Почему был выбран именно иностранный специалист? Здесь нужно сказать, что у нового главного тренера команды большой опыт работы в европейском футболе, он больше десяти лет был в системе «Барселоны», работал со многими звездными футболистами. Нам хочется увидеть его работу в действии с нашей командой на нашем стадионе», — цитирует Оленева «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 «Химки» стали победителями первой лиги и вышли в РПЛ. В первом туре нового сезона чемпионата России красно-черные сыграют дома против махачкалинского «Динамо». Встреча состоится 21 июля.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Химки
Николай Оленев
Франк Артига
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