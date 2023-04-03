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Сегодня, 17:49

В «Химках» верят, что клуб может сохранить прописку в РПЛ: «Это не будет чудом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев ответил на вопрос «СЭ» о будущем команды после увольнения Спартака Гогниева.

«Если мы останемся в РПЛ, это не будет чудом. Мы верим в то, что мы останемся в РПЛ», — сказал Оленев «СЭ».

Гогниев возглавлял подмосковную команду с сентября прошлого года. Под руководством 42-летнего специалиста «Химки» провели 19 матчей, в которых одержали 1 победу, трижды сыграли вничью и уступили в 15 встречах.

После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Николай Оленев
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