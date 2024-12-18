Оленев покинул пост генерального директора «Химок»

«Химки» объявили об уходе Николая Оленева с поста генерального директора клуба. Он занимал эту должность с сентября 2022 года.

«Благодарим Николая Оленева за совместную работу и желаем новых успехов!» — говорится в заявлении красно-черных в Telegram-канале.

В период работы Оленева в «Химках» состоялось возвращение команды в РПЛ по итогам минувшего сезона. Также отмечается значительный вклад функционера в работу по обновлению инфраструктуры клуба.

По итогам 18 туров «Химки» занимают 13-е место в чемпионате России с 16 очками.