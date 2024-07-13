В «Химках» сообщили, на какие позиции ищут усиление

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал, какие позиции необходимо усилить подмосковной команде в летнее трансферное окно.

«У нас идет широкая работа. Мы рассматриваем усиление всех позиций, потому что тренерский штаб проводит ротацию. Буквально во вторник по итогам двух матчей как раз обсуждали ряд позиций. Требуются защитники, и есть еще ряд позиций, на которые требуется усиление. Конкретно по фамилиям я вам не назову, но работа в этом направлении ведется», — сказал Оленев Sport24.

По итогам сезона-2023/24 «Химки» вернулись в РПЛ. В первом туре подмосковная команда сыграет дома с махачкалинким «Динамо». Встреча пройдет 21 июля.