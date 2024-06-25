Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:45

Генеральный директор «Химок» Оленев: «Скоро подпишем с Глушаковым контракт игрока»

Telegram Дзен

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что клуб в ближайшее время подпишет соглашение с 37-летним полузащитником Денисом Глушаковым.

«Он приходит к нам полноценным игроком команды. Я уверен, что спортсмен внесет свой вклад в ее результат. В заявке Глушаков будет игроком, но на поле, надеюсь, мы увидим его и в роли наставника для молодых футболистов, ведь на него ориентируются многие. Он должен подсказывать и помогать как старший товарищ. Это и имелось в виду, когда говорили про его роль, как играющего тренера. В тренерский штаб Денис пока что не войдет», — приводит слова Оленева Sport24.

Глушаков является свободным агентом. С февраля 2024 года футболист выступал за армянский «Урарту», в составе которого провел 12 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Хавбек выступал за «Химки» с октября 2020 по февраль 2023 года. 17 июня «СЭ» сообщал, что футболист близок к возвращению в команду.

Источник: Sport24
Денис Глушаков
РПЛ
ФК Химки
4
Обсудить
Читайте также
Хорватия упустила победу над Италией на Евро-2024 после замены Модрича
ИИХФ проигнорировала россиян в статье о победе «Флориды» в Кубке Стэнли
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Слезы Боба, флаг Флах РФ на трибунах и игнор русских в статье ИИХФ. Что произошло после победы «Флориды» в Кубке Стэнли-2024
Суд в Дагестане арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Популярное видео
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Источник: «Краснодар» предложил 7 миллионов евро за форварда «Янг Бойз» Элиа
«Химки» и «Арарат-Армения» прекратили переговоры по трансферу Йенне
«Рубин» подписал голкипера «Енисея» Ставера
Мостовой — о трансфере Горшкова в «Зенит»: «В футболе все решают деньги и связи»
«Ростов» объявил о переходе боснийского голкипера Ханкича
Канчельскис считает, что «Спартак» не сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Экс-вратарь «Краснодара» Синицын: «Большого карт-бланша предоставлять Волкову в «Зените» не будут»

Источник: «Краснодар» предложил 7 миллионов евро за форварда «Янг Бойз» Элиа