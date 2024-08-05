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Сегодня, 15:24

Олейников поблагодарил «Ахмат» после перехода в «Крылья Советов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Ахмата» Иван Олейников обратился к грозненской команде после перехода в «Крылья Советов».

«Крылья Советов» объявили о переходе 25-летнего футболиста 5 августа. Он подписал с самарцами контракт на три года.

«Хочу сказать огромное спасибо за эти два года. Рад, что играл с вами плечом к плечу, вместе радовались победам и разделяли участь поражений. Мы прошли через многое и, уверен, что встретимся еще не раз на футбольном поле.

Хочу поблагодарить руководство, тренерский штаб, каждого члена команды! Желаю новых побед и достижений!» – приводит слова вингера пресс-служба грозненцев.

Олейников выступал за «Ахмат» с 2022 года. Он провел за грозненцев 67 матчей, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.

Источник: ФК «Ахмат»
Иван Олейников
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
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