Смородская: «Никто не сможет составить конкуренцию «Зениту»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением относительно конкуренции в новом сезоне РПЛ.

«Никто не сможет составить конкуренцию «Зениту» в предстоящем сезоне. У клуба была проблема с россиянами, которая теперь решена. Они набрали лучших россиян, в том числе из «Локомотива.

Вендел и Клаудиньо — это ключевые футболисты «Зенита». Если они покинут клуб, то Сергей Семак точно с этим справится. У него есть, из кого выбирать. Просто «Зенит» вместе с Семаком готовились ко всему заранее. Они подозревали, что оба футболиста могут уйти, поэтому сразу искали им замену», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В первом туре нового сезона РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов» 20 июля.