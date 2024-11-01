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Сегодня, 11:25

Смородская: «Ростов» очень много потеряет от отставки Карпина»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о предстоящем матче 14-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом».

«Карпин ничего не потеряет от этой отставки. Он один из лучших тренеров нашего чемпионата, а «Ростов» потеряет очень много, поэтому я не верю ни в какую отставку. У Карпина был перерыв на сборную, он не тренировал команду. «Динамо» выглядит фаворитом и им явно будет проще», — цитирует Смородскую Metaratings.ru.

После 13 туров «Ростов» находится на девятом месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. Матч между «Динамо» и «Ростовом» пройдет в пятницу, 1 ноября, в Москве и начнется в 19.00 мск.

Источник: Metaratings.ru
Валерий Карпин
ФК Ростов
Ольга Смородская

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