Смородская: «Ростов» очень много потеряет от отставки Карпина»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о предстоящем матче 14-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом».

«Карпин ничего не потеряет от этой отставки. Он один из лучших тренеров нашего чемпионата, а «Ростов» потеряет очень много, поэтому я не верю ни в какую отставку. У Карпина был перерыв на сборную, он не тренировал команду. «Динамо» выглядит фаворитом и им явно будет проще», — цитирует Смородскую Metaratings.ru.

После 13 туров «Ростов» находится на девятом месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. Матч между «Динамо» и «Ростовом» пройдет в пятницу, 1 ноября, в Москве и начнется в 19.00 мск.