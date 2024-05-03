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Сегодня, 10:42

Смородская: «Не согласна, что Слишкович успокоил «Спартак», просто они хотели избавиться от Абаскаля»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об исполняющем обязанности главного тренера «Спартака» Владимире Слишковиче и его предшественнике Гильермо Абаскале.

«Еще рано оценивать Слишковича, прошло всего два матча. Да, начал он хорошо, посмотрим, что будет дальше. Останется он дальше или нет, будет зависеть от результатов, у тренеров всегда оценка — результат в таблице. Не согласна, что Слишкович успокоил «Спартак». Просто «Спартак» очень хотел избавиться от Абаскаля. Команда так хотела избавиться от него, что рада этому факту. Думаю, игроки вздохнули с облегчением после ухода Абаскаля. Это абсолютно некомпетентный тренер. Абсолютно ни в чем!» — приводит слова Смородской Legalbet.

Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 14 апреля после увольнения Абаскаля. Под руководством боснийца красно-белые одержали три победы и дважды сыграли вничью во всех турнирах, не потерпев ни одного поражения.

Источник: Legalbet
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Ольга Смородская
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