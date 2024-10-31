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Смородская: «На месте Кордобы я бы не пошла в «Спартак», потому что там бардак»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила игру нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в этом сезоне.

«Пока что Кордоба забил лучший гол сезона. Может, он забьет еще лучше. В «Краснодаре» Кордоба раскрылся по полной. Рада, что клуб попал в яблочко с этим переходом. На месте Кордобы я бы не пошла в «Спартак», потому что там бардак. А в «Краснодаре» хорошая атмосфера», — цитирует Metaratings.ru Смородскую.

В этом сезоне Кордоба сыграл в 9 матчах РПЛ, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.

Источник: Metaratings.ru
Джон Кордоба
Футбол
ФК Краснодар
Ольга Смородская

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