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Сегодня, 02:36

Смородская: «Судя по составу, никаких турнирных амбиций у «Локомотива» нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о перспективах «железнодорожников» в следующем сезоне.

«Из клуба ушел не только Глушенков — команду покинули очень хорошие футболисты: Дзюба, Миранчук, собирается уходить Баринов. Идет полноценная распродажа игроков. Судя по составу, никаких турнирных амбиций у «Локомотива» нет.

Руководство сначала распродало футболистов, а теперь меняют задачи. Определяться с целями нужно было до распродажи. Если задачи медальные, то не надо было, например, продавать Жемалетдинова. Команда откатится в середину таблицы. 100 процентов. Не будет ничего позитивного», — цитирует «Спорт День за Днем» Смородскую.

Этим летом «Локомотив» покинули Максим Глушенков, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Маринато Гильерме и Даниил Худяков.
Источник: «Спорт День за Днем»
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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