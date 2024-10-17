Смородская: «Неплохо Галактионов работает, молодец»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила работу главного тренера красно-зеленых Михаила Галактионова. Команда после 11 туров идет на втором месте.

«Вы знаете, когда Галактионов только начал работать в «Локомотиве», он мне совершенно не нравился. В прошлом сезоне, например. Сейчас я понимаю, чего он хочет добиться от команды. А когда ты понимаешь это, то смотришь, как человек работает над поставленной целью. Неплохо Галактионов работает, молодец.

Я с плеча вообще не люблю рубить. Всегда обдумываю свои решения. Хотя меня часто критиковали за смену тренеров. Но мне очень далеко до сегодняшних темпов, когда за сезон клуб меняет трех тренеров», – цитирует «РБ Спорт» Смородскую.