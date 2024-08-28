Смородская: «Не считаю, что Соболев подвел «Спартак»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ситуацию с отстранением нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Не считаю, что Соболев подвел «Спартак». В клубе работают взрослые люди. Они должны быть мудрее молодых футболистов, у которых много адреналина и глупостей в голове. С этим нужно как-то справляться. Наверное, Соболев виноват, был не прав, но надо найти точки соприкосновения. Например, поговорить, оштрафовать. Зачем губить талантливому футболисту судьбу? Считаю, неправильно то, что делает «Спартак». Никак не оправдываю действий Соболева, просто клуб должен быть мудрее и не разбрасываться хорошими игроками», — цитирует «РБ Спорт» Смородскую.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел на поле за красно-белых всего 67 минут.

20 августа сообщалось, что «Зенит» вдеет переговоры с Соболевым.