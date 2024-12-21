Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:43

Смородская: «Если «Локомотив» не отдаст, никто Батракова не заберет»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс- президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что если железнодорожники не отпустят, то полузащитник Алексей Батраков не уйдет из клуба.

«Позарится ли «Зенит» на Батракова? Может и позарится, такое бывает. Если «Локомотив» не отдаст, никто его не заберет. Что касается финансовой стороны, то я эти вопросы так не рассматриваю. У меня много раз были подобные ситуации: если футболист и клуб не хотели, то игрок не переходил», — цитирует Metaratings.ru Смородскую.

В этом сезоне 19-летний Батраков забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач в 23 матчах.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Батраков
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
Читайте также
Петросян выиграла короткую программу на чемпионате России-2025
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности
Путин объявил 2025-й год Годом защитника Отечества
Минск – гроза фаворитов. Что произошло в КХЛ 20 декабря
Ключевая ставка сохраняется высокой. Ответы на главные вопросы
Футболист «Монако» Синго избежал санкций за фол на Доннарумме
Сегодня
Вчера
Неделя