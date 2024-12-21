Смородская: «Если «Локомотив» не отдаст, никто Батракова не заберет»

Экс- президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что если железнодорожники не отпустят, то полузащитник Алексей Батраков не уйдет из клуба.

«Позарится ли «Зенит» на Батракова? Может и позарится, такое бывает. Если «Локомотив» не отдаст, никто его не заберет. Что касается финансовой стороны, то я эти вопросы так не рассматриваю. У меня много раз были подобные ситуации: если футболист и клуб не хотели, то игрок не переходил», — цитирует Metaratings.ru Смородскую.

В этом сезоне 19-летний Батраков забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач в 23 матчах.