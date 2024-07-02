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Сегодня, 05:05

Смородская: «Локомотив» не будет бороться за трофеи в следующем сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что в новом сезоне красно-зеленые не будут бороться за трофеи.

«Думаю, что «Локомотив» не будет бороться за трофеи в следующем сезоне. Мне так кажется. Судя по трансферам, такой цели у клуба нет. Пока они только распродали и отпустили достойных игроков, громких трансферов не сделали. Отсюда вывод — поменялись цели, изменилась стратегия. Посмотрим, но пока складывается именно такое впечатление», — цитирует «РБ Спорт» Смородскую.

В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-dumayu-lokomotiv-ne-budet-borot-sya-za-trofei-v-sleduyushhem-sezone/
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
0
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