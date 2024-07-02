Смородская: «Локомотив» не будет бороться за трофеи в следующем сезоне»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что в новом сезоне красно-зеленые не будут бороться за трофеи.

«Думаю, что «Локомотив» не будет бороться за трофеи в следующем сезоне. Мне так кажется. Судя по трансферам, такой цели у клуба нет. Пока они только распродали и отпустили достойных игроков, громких трансферов не сделали. Отсюда вывод — поменялись цели, изменилась стратегия. Посмотрим, но пока складывается именно такое впечатление», — цитирует «РБ Спорт» Смородскую.

В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка.