Ольга Смородская назвала слабым назначение Ульянова на пост спортивного директора «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре «СЭ» отреагировала на назначение Дмитрия Ульянова на пост спортивного директора московского клуба.

«Это слабое назначение во всех смыслах. Приходом Ульянова и Галактионова точно не делают лучше клубу. Все остается на том же уровне. Способен ли Галактионов выправить положение в команде? Думаю, нет. У него нет ни опыта, ни квалификации», — сказала Смородская «СЭ».

После первой половины сезона-2022/23 РПЛ «Локомотив» идет на 14-м месте в турнирной таблице с 13 очками.