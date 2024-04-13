Смородская: «Галактионов недорабатывает. Он не тренер для топ-команды»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» оценила работу главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова после ничьи с ЦСКА (3:3) в матче 24-го тура РПЛ.

«Мне кажется, что Галактионов — неплохой тренер, но не для топ-команды. Уже давно говорю об этом. Он не под такие задачи. Пока у него не получается. Считаю, что он недорабатывает», — сказала Смородская «СЭ».

ЦСКА набрал 37 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (37) занимает пятую строчку, уступая армейцам по дополнительным показателям.