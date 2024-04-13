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13 апреля, 23:08

Смородская: «Галактионов недорабатывает. Он не тренер для топ-команды»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» оценила работу главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова после ничьи с ЦСКА (3:3) в матче 24-го тура РПЛ.

«Мне кажется, что Галактионов — неплохой тренер, но не для топ-команды. Уже давно говорю об этом. Он не под такие задачи. Пока у него не получается. Считаю, что он недорабатывает», — сказала Смородская «СЭ».

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбивает удар в&nbsp;матче с &laquo;Локомотивом&raquo;. Безумное дерби «Локо» и ЦСКА: кошмар Акинфеева, заряженный Заболотный и 3:3!

ЦСКА набрал 37 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (37) занимает пятую строчку, уступая армейцам по дополнительным показателям.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Ольга Смородская
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