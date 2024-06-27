Смородская: «Найти применение всем новичкам «Зенита» — сложная задача»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская уверена, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак постарается найти применение всем новичкам команды.

«Найти применение всем новичкам «Зенита» — сложная задача. Тем более если учитывать, как много игроков сейчас собралось в команде — как легионеров, так и россиян. Но я уверена, что Семак постарается сделать это. Это его задача, а он — отличный специалист. Сейчас «Зенит» собрал не только хороших иностранцев, но и талантливых российских игроков. Конечно, не хотелось бы, чтобы они совсем сидели без дела. Думаю, все это понимают», — цитирует «РБ Спорт» Смородская.

Этим летом клуб из Санкт-Петербурга подписал Евгения Латышонка, Максима Глушенкова, Юрия Горшкова и Сергея Волкова.