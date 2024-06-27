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Сегодня, 05:16

Смородская: «Найти применение всем новичкам «Зенита» — сложная задача»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская уверена, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак постарается найти применение всем новичкам команды.

«Найти применение всем новичкам «Зенита» — сложная задача. Тем более если учитывать, как много игроков сейчас собралось в команде — как легионеров, так и россиян. Но я уверена, что Семак постарается сделать это. Это его задача, а он — отличный специалист. Сейчас «Зенит» собрал не только хороших иностранцев, но и талантливых российских игроков. Конечно, не хотелось бы, чтобы они совсем сидели без дела. Думаю, все это понимают», — цитирует «РБ Спорт» Смородская.

Этим летом клуб из Санкт-Петербурга подписал Евгения Латышонка, Максима Глушенкова, Юрия Горшкова и Сергея Волкова.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-uverena-semak-postaraetsya-najti-primenenie-vsem-novichkam-zenita/
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
Ольга Смородская
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