Смородская заявили, что комментировать слова Салиховой — ниже ее достоинства

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что не хочет высказываться о словах супруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой про «Зенит».

«Комментировать слова Заремы Салиховой — это ниже моего достоинства. Она никто в футболе! Разве все помогают «Зениту» стать чемпионом? Я так не думаю. «Зенит» играет в хороший и современный футбол, который содержит в себе интеллект и скорость. Это замечательно! Желаю этой команде только успехов», — приводит слова Смородской Sport24.

Ранее Салихова заявила, что «Зенит» в матче со «Спартаком» провоцировал соперника от бессилия. Она также заявила, что сейчас «в ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звезды».

Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России (0:0, 4:2 — по пенальти).

«Спартак» занял первое место в группе B с 13 очками и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. «Зенит» с 11 очками стал третьим и попал в нижнюю сетку.