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Сегодня, 19:10

Смородская — о переходе Дзюбы в «Локомотив»: «Не понимаю действия руководства клуба»

Смородская отреагировала на информацию о переходе Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о возможном переходе форварда Артема Дзюбы и защитника Игоря Смольникова в московский клуб.

«Даже не знаю, что сказать, потому что не могу оценить действия руководства «Локомотива», какую команду они формируют, из кого. Два возрастных игрока, что Смольников, что Дзюба. Не понимаю действия руководства «Локомотива». Берут их на замену ушедшим легионерам? А ушел-то кто? Ушли те, кто и не играл, сидели на лавках. Ну только Изидор сломался, он на лавке не сидел», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее о том, что Дзюба и Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» до конца сезона, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа». Оба игрока получат по 2,5 миллиона рублей.

Артем Дзюба
Игорь Смольников
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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