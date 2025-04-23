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Смородская о ситуации в «Химках»: «У них не первый год буза, было ясно, что дойдет до крайности»

Александр Абустин
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о ситуации с задолженностями по зарплате в «Химках».

«Перспективы просматриваются с трудом. Потому что в «Химках» не первый год буза и совершенно обоснованная. Что я имею в виду? Когда футболистам по пол года не платят зарплату, как вообще руководители думали, что клуб будет существовать? Ясно, что дойдет до крайности. Как будто они не знают своего бюджета, как такое может быть? У них постоянные дыры и проблемы. Но надо стараться избежать банкротства и найти правильных людей, которые будут управлять клубом», — сказала Смородская «СЭ».

«Химки» после 25-го тура чемпионата России-2024/25 занимают 12-е место в турнирной таблице с 23 очками.

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ФК Химки
Ольга Смородская
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