Смородская — о Мостовом в «Спартаке»: «Клоунада — какая ему стажировка?»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об отмене стажировки Александра Мостового в тренерском штабе «Спартака».

Ранее Мостовой, который сейчас обучается на тренера в академии РФС, должен был пройти стажировку в штабе Деяна Станковича. Однако клуб отменил ее после высказываний Мостового о том, что Станкович как тренер не лучше него.

«Это какая-то глупость, действительно клоунада. Какая стажировка для Мостового? Глупости. Не надо было вообще это начинать», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».