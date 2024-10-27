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Смородская — о Мостовом в «Спартаке»: «Клоунада — какая ему стажировка?»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об отмене стажировки Александра Мостового в тренерском штабе «Спартака».

Ранее Мостовой, который сейчас обучается на тренера в академии РФС, должен был пройти стажировку в штабе Деяна Станковича. Однако клуб отменил ее после высказываний Мостового о том, что Станкович как тренер не лучше него.

«Это какая-то глупость, действительно клоунада. Какая стажировка для Мостового? Глупости. Не надо было вообще это начинать», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Ольга Смородская

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