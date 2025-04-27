Смородская считает, что Станкович не смог поставить игру «Спартаку»: «Команда играет, как умеет, мне их жалко»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась впечатлениями от игры «Спартака» в текущем сезоне.

«Знаете, есть проблема в тренере, мне он у них никогда не нравился. Я считаю его большим актером: здорово машет руками, жестикулирует — молодец. Больше я за ним ничего не вижу. Он не поставил игры «Спартаку», команда играет, как умеет. Мне их даже жалко в каком-то плане, потому что они играют просто от себя. Вот как умеют — так и играют. При Абаскале была такая же песня. Я не понимала, неужели никто не видит, что он ничего не смыслит в футболе», — сказала Смородская «СЭ».

После 26 туров РПЛ «Спартак» набрал 50 очков и занимает четвертое место в таблице РПЛ.