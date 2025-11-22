Смородская: «Невозможно представить сейчас работу Семина в «Спартаке» или «Динамо». Что он в «Локомотиве» показал-то?»

Сегодня, 17:40
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о возможном назначении экс-главного тренера железнодорожников Юрия Семина в «Спартак» или «Динамо».
«Давайте будем еще 100-летнего тренера назначать. Невозможно сейчас представить его работу в «Спартаке» или «Динамо». Не только из-за возраста. Что он в «Локомотиве» показал-то? Вообще ничего там не видела. Где бы он ни работал, было много подводных камней, о которых никто не говорит», — сказала Смородская «СЭ».
Семин не тренирует с сентября 2021 года. Последним его местом работы был «Ростов». Также специалист возглавлял сборную России, «Локомотив», «Анжи», московское «Динамо» и другие команды.
Вместе с «Локомотивом» Семин трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок страны.
Русич Олег
а кто она сейчас? она даже не бывший член государственной думы. кого может волновать мнение озлобленной тетки? получается только журналистов, охочих до сенсаций.
22.11.2025
vladmad_75
"Всего лишь" чемпионство взял. Д.ра, ты то уж молчала бы.
22.11.2025
Статистик80
Баба Оля забыла принять таблетосы
22.11.2025
Артемон Доберманов
В Саки срочно.грязь поможет.
22.11.2025
iich
С возрастом умнеют далеко не все...
22.11.2025
Haiaxi
Баболя, хватит фигню гнать. Все чемпионства Локо только с Сёминым. При тебе только Кубок случайно взяли и то обоссалась от счастья.
22.11.2025
Faierman 32
Чемпионом сделал.А так,да,больше ничего не показал.
22.11.2025
22.11.2025
J. P.
А вот это уже, извините, порнография от бабы Оли...
22.11.2025
Vadim
Согласен со Смородской:- сёминские доги многим известны, ну и его явная-наглая работа с Сухинами тоже запомнилась ((.
22.11.2025
КубаньКраснодар
Старая дура одним словом
22.11.2025
Derbist
Вот дура-то!
22.11.2025
sava_
ЕпаТь...она чушка тупоголовАя:person_facepalming:
22.11.2025
Sergey Mikhaylov
Жаба
22.11.2025
Saypin
невозможно - это про наличие мозгов у Смородской
22.11.2025
22.11.2025
Адекватный спартач
Фигасе бабу в климаксе колбасит...
22.11.2025