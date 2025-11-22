Смородская: «Невозможно представить сейчас работу Семина в «Спартаке» или «Динамо». Что он в «Локомотиве» показал-то?»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о возможном назначении экс-главного тренера железнодорожников Юрия Семина в «Спартак» или «Динамо».

«Давайте будем еще 100-летнего тренера назначать. Невозможно сейчас представить его работу в «Спартаке» или «Динамо». Не только из-за возраста. Что он в «Локомотиве» показал-то? Вообще ничего там не видела. Где бы он ни работал, было много подводных камней, о которых никто не говорит», — сказала Смородская «СЭ».



Семин не тренирует с сентября 2021 года. Последним его местом работы был «Ростов». Также специалист возглавлял сборную России, «Локомотив», «Анжи», московское «Динамо» и другие команды.

Вместе с «Локомотивом» Семин трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок страны.