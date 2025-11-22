Видео
Сегодня, 17:40

Смородская: «Невозможно представить сейчас работу Семина в «Спартаке» или «Динамо». Что он в «Локомотиве» показал-то?»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о возможном назначении экс-главного тренера железнодорожников Юрия Семина в «Спартак» или «Динамо».

«Давайте будем еще 100-летнего тренера назначать. Невозможно сейчас представить его работу в «Спартаке» или «Динамо». Не только из-за возраста. Что он в «Локомотиве» показал-то? Вообще ничего там не видела. Где бы он ни работал, было много подводных камней, о которых никто не говорит», — сказала Смородская «СЭ».

Семин не тренирует с сентября 2021 года. Последним его местом работы был «Ростов». Также специалист возглавлял сборную России, «Локомотив», «Анжи», московское «Динамо» и другие команды.

Вместе с «Локомотивом» Семин трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок страны.

17

  • Русич Олег

    а кто она сейчас? она даже не бывший член государственной думы. кого может волновать мнение озлобленной тетки? получается только журналистов, охочих до сенсаций.

    22.11.2025

  • vladmad_75

    "Всего лишь" чемпионство взял. Д.ра, ты то уж молчала бы.

    22.11.2025

  • Статистик80

    Баба Оля забыла принять таблетосы

    22.11.2025

  • Артемон Доберманов

    В Саки срочно.грязь поможет.

    22.11.2025

  • iich

    С возрастом умнеют далеко не все...

    22.11.2025

  • Haiaxi

    Баболя, хватит фигню гнать. Все чемпионства Локо только с Сёминым. При тебе только Кубок случайно взяли и то обоссалась от счастья.

    22.11.2025

  • Faierman 32

    Чемпионом сделал.А так,да,больше ничего не показал.

    22.11.2025

  • J. P.

    А вот это уже, извините, порнография от бабы Оли...

    22.11.2025

  • Vadim

    Согласен со Смородской:- сёминские доги многим известны, ну и его явная-наглая работа с Сухинами тоже запомнилась ((.

    22.11.2025

  • КубаньКраснодар

    Старая дура одним словом

    22.11.2025

  • Derbist

    Вот дура-то!

    22.11.2025

  • sava_

    ЕпаТь...она чушка тупоголовАя:person_facepalming:

    22.11.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Жаба

    22.11.2025

  • Saypin

    невозможно - это про наличие мозгов у Смородской

    22.11.2025

  • Адекватный спартач

    Фигасе бабу в климаксе колбасит...

    22.11.2025

    Юрий Семин
    Ольга Смородская
