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Сегодня, 12:32

Смородская считает хорошим вариантом переход Баринова в «Бешикташ»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» возможный переход полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«Это хороший вариант. «Бешикташ» — хорошая команда, топовая в Турции. У Дмитрия будет новый опыт, будет играть в турнирах УЕФА. Это хорошее предложение. Дмитрию надо и о себе немного подумать! Он два года играл в «Локомотиве» в условиях полного бардака», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее агент Баринова Павел Банатин в разговоре с «СЭ» сообщил о том, что «Бешикташ» направил бумагу об интересе к игроку в «Локомотив».

Трудовое соглашение 26-летнего хавбека с «Локомотивом» рассчитано до лета 2024 года. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 9 миллионов евро.

Дмитрий Баринов
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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