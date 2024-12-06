Смородская: «Если бан ЦСКА будет длительным, это сильно ударит по клубу»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала запрет ЦСКА подписывать новичков.

«Ситуация выглядит тревожно. Не зная деталей, мне сложно судить, насколько ЦСКА удастся добиться отмены бана. Конечно, руководство, юристы будут бороться, но успех не гарантирован. Безусловно, хочется, чтобы ЦСКА победил в этом споре. В нынешнем сезоне команда выглядит, скажем так, несвеже. Если клубу запретят регистрировать новичков на столь длительный срок, это определенно ударит по нему», — сказала Смородская «ВсеПроСпорт».

Запрет ФИФА действует с 14 ноября и распространяется на три ближайших трансферных окна.

После 17 туров ЦСКА с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.