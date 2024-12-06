Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:20

Смородская: «Если бан ЦСКА будет длительным, это сильно ударит по клубу»

Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала запрет ЦСКА подписывать новичков.

«Ситуация выглядит тревожно. Не зная деталей, мне сложно судить, насколько ЦСКА удастся добиться отмены бана. Конечно, руководство, юристы будут бороться, но успех не гарантирован. Безусловно, хочется, чтобы ЦСКА победил в этом споре. В нынешнем сезоне команда выглядит, скажем так, несвеже. Если клубу запретят регистрировать новичков на столь длительный срок, это определенно ударит по нему», — сказала Смородская «ВсеПроСпорт».

Запрет ФИФА действует с 14 ноября и распространяется на три ближайших трансферных окна.

После 17 туров ЦСКА с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «ВсеПроСпорт»
ФК ЦСКА (Москва)
Ольга Смородская
Читайте также
СМИ в Индии обратили внимание на угрозу Лаврова США в интервью Карлсону
В Москве актрису сериалов задержали с 53 свертками мефедрона в белье
За полтора года армейцы не смогут купить ни одного игрока? Что происходит в ЦСКА
Медали и призовые Валиевой не распределили между российскими спортсменками
Американский юрист оскорбил Тутберидзе на заседании ВАДА
Песков объяснил смену губернатора Курской области
Сегодня
Вчера
Неделя