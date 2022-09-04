Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала нынешнее руководство железнодорожников после поражения команды от «Ахмата» (1:2) в матче 8-го тура РПЛ.

«То, что происходит с «Локомотивом» на глазах всего честного народа — кошмарная трагедия. Ужас просто! Почему никто до сих пор не ответил за те, якобы, преобразования, которые наделала и продолжает делать немецкая команда? Тренеры слабые, трансферы невнятные, неопытное руководство. Вот и происходит бог знает что. Надо всех менять!» — сказала Смородская «СЭ».

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 8 матчах.

В следующем туре железнодорожники сыграют на выезде против «Факела». Матч состоится 11 сентября, начало — в 15.00 (мск).