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4 сентября, 20:31

Смородская — о поражении «Локомотива» от «Ахмата»: «Кошмарная трагедия. Надо всех менять!»

Ольга Смородская раскритиковала руководство «Локомотива» после поражения команды от «Ахмата»
Дмитрий Барулев

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала нынешнее руководство железнодорожников после поражения команды от «Ахмата» (1:2) в матче 8-го тура РПЛ.

«То, что происходит с «Локомотивом» на глазах всего честного народа — кошмарная трагедия. Ужас просто! Почему никто до сих пор не ответил за те, якобы, преобразования, которые наделала и продолжает делать немецкая команда? Тренеры слабые, трансферы невнятные, неопытное руководство. Вот и происходит бог знает что. Надо всех менять!» — сказала Смородская «СЭ».

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 8 матчах.

В следующем туре железнодорожники сыграют на выезде против «Факела». Матч состоится 11 сентября, начало — в 15.00 (мск).

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
04 сент, 17:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:2
Ахмат

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
4
1
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