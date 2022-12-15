Ольга Смородская раскритиковала трансферную политику «Локомотива»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала трансферную политику московского клуба.

«Пойдет ли на пользу выставление на трансфер сразу такого большого количества футболистов? Нет, я категорически против таких перестроек. Ничего, кроме вреда, они не приносят. Сколько раз уже это было опытом доказано. Немцы понакупали и говорили везде, какие прекрасные трансферы они совершили. В итоге сейчас никого даже пристроить не могут.

От кого в новом руководстве стоило ждать оправданных и спокойных шагов? От Ульянова? Он ничего не понимает в этом. Леонченко работает подписантом. Он ни в чем не участвовал, только ручку держал. Для меня абсолютно закономерно продолжается развал. Ничему эта распродажа не поможет. Опять за бесценок отдадут игроков и потребуют бюджета. А потом продолжится все то же самое", — цитирует Смородскую Betonmobile.ru.

14 декабря в СМИ появилась информация о том, что железнодорожники выставили на трансфер восемь футболистов.

По итогам 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.