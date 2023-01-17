17 января, 23:15
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что московский клуб просит слишком много денег за трансфер Дмитрия Баринова.
«Клуб перегибает палку с 15 млн евро и лишают Дмитрия возможности играть в зарубежном чемпионате. Но «Бешикташ» будет платить такие деньги 100%. Хотелось бы, чтобы Дмитрий заиграл за рубежом», — цитирует Смородскую Sport24.
14 января стало известно, что «Локомотив» не хочет отпускать 26-летнего Баринова в «Бешикташ» этой зимой. По информации «СЭ», турецкий клуб готов вернуться к вопросу трансфера российского футболиста в летнее трансферное окно.
В сезоне-2022/23 Баринов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.