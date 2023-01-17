Ольга Смородская считает, что «Локомотив» просит слишком много денег за Баринова

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что московский клуб просит слишком много денег за трансфер Дмитрия Баринова.

«Клуб перегибает палку с 15 млн евро и лишают Дмитрия возможности играть в зарубежном чемпионате. Но «Бешикташ» будет платить такие деньги 100%. Хотелось бы, чтобы Дмитрий заиграл за рубежом», — цитирует Смородскую Sport24.

14 января стало известно, что «Локомотив» не хочет отпускать 26-летнего Баринова в «Бешикташ» этой зимой. По информации «СЭ», турецкий клуб готов вернуться к вопросу трансфера российского футболиста в летнее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 Баринов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.