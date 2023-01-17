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17 января, 23:15

Смородская — о возможном трансфере Баринова: «Клуб перегибает палку с 15 миллионами евро»

Ольга Смородская считает, что «Локомотив» просит слишком много денег за Баринова
Виктория Кравченко
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что московский клуб просит слишком много денег за трансфер Дмитрия Баринова.

«Клуб перегибает палку с 15 млн евро и лишают Дмитрия возможности играть в зарубежном чемпионате. Но «Бешикташ» будет платить такие деньги 100%. Хотелось бы, чтобы Дмитрий заиграл за рубежом», — цитирует Смородскую Sport24.

14 января стало известно, что «Локомотив» не хочет отпускать 26-летнего Баринова в «Бешикташ» этой зимой. По информации «СЭ», турецкий клуб готов вернуться к вопросу трансфера российского футболиста в летнее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 Баринов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-17-smorodskaya-lokomotiv-peregibayet-palku-s-15mln-za-barinova
Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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