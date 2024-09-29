Смородская: «У «Спартака» был самый легкий календарь на старте — отсюда и эйфория»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о последних результатах «Спартака».

«У «Спартака» был самый легкий календарь на старте сезона — отсюда и эйфория, разговоры о новом «Спартаке» и шансах на титул. А как только пошли серьезные соперники, «Спартак» сразу же начал оступаться. У Станковича могут возникнуть проблемы и в следующих матчах», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В субботу, 28 сентября, «Спартак» на выезде уступил «Локомотиву» (1:3) в матче 10-го тура РПЛ. Красно-белые с 16 очками располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.