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Сегодня, 16:15

Смородская: «У «Спартака» был самый легкий календарь на старте — отсюда и эйфория»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о последних результатах «Спартака».

«У «Спартака» был самый легкий календарь на старте сезона — отсюда и эйфория, разговоры о новом «Спартаке» и шансах на титул. А как только пошли серьезные соперники, «Спартак» сразу же начал оступаться. У Станковича могут возникнуть проблемы и в следующих матчах», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В субботу, 28 сентября, «Спартак» на выезде уступил «Локомотиву» (1:3) в матче 10-го тура РПЛ. Красно-белые с 16 очками располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Ольга Смородская

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