Смородская считает, что «Зенит» готов к возможному уходу Вендела и Клаудиньо

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном уходе из «Зенита» полузащитников Вендела и Клаудиньо.

«Безусловно, Клаудиньо и Вендел — ключевые игроки «Зенита», от них многое зависит в построении игры. Особенно от Вендела. Но петербуржцы готовы к уходу этих футболистов. У них есть, кем заменить бразильцев. Думаю, «Зенит» не станет слабее, если Вендел и Клаудиньо уйдут. Уже есть игроки, которые смогут занять их место. Тем более клуб заработает, сделает новые трансферы», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Вендел в прошлом сезоне провел за «Зенит» 35 матчей, забил 4 гола и сделал 10 результативных передач. На счету Клаудиньо — 43 матча, 5 голов и 9 результативных передач.