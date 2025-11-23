Видео
Сегодня, 17:15

Смородская: «Последние тренеры в «Спартаке» — это просто ужас. Мне нравится Карпин, но для него путь туда закрыт»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о том, какой тренер нужен «Спартаку».

«Нужен талантливый специалист, с опытом. А не какие-то странные люди, которые непонятно где работали. Последние тренеры в «Спартаке» — это просто ужас. Из российских специалистов мне нравится Карпин. Он очень хороший тренер. Но для него путь в «Спартак» закрыт», — сказала Смородская «СЭ».

11 ноября «Спартак» объявил о расторжении контракта с Деяном Станковичем по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.

Красно-белые с 25 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

2

  • КВ3641

    мля... сколько еще будут интересоваться мнением этой старой женщине, считающей себя гением футбольного менеджмента??? оставьте старушку в покое: пусть играет в настольный футбол, если с куклами уже (или еще) поздно!

    23.11.2025

  • sdf_1

    Рекомендация бабы Оли это как чёрная метка

    23.11.2025

    ФК Спартак (Москва)
    Ольга Смородская
