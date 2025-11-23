Сегодня, 17:15
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о том, какой тренер нужен «Спартаку».
«Нужен талантливый специалист, с опытом. А не какие-то странные люди, которые непонятно где работали. Последние тренеры в «Спартаке» — это просто ужас. Из российских специалистов мне нравится Карпин. Он очень хороший тренер. Но для него путь в «Спартак» закрыт», — сказала Смородская «СЭ».
11 ноября «Спартак» объявил о расторжении контракта с Деяном Станковичем по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.
Красно-белые с 25 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
КВ3641
мля... сколько еще будут интересоваться мнением этой старой женщине, считающей себя гением футбольного менеджмента??? оставьте старушку в покое: пусть играет в настольный футбол, если с куклами уже (или еще) поздно!
23.11.2025
sdf_1
Рекомендация бабы Оли это как чёрная метка
23.11.2025