Смородская: «Последние тренеры в «Спартаке» — это просто ужас. Мне нравится Карпин, но для него путь туда закрыт»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о том, какой тренер нужен «Спартаку».

«Нужен талантливый специалист, с опытом. А не какие-то странные люди, которые непонятно где работали. Последние тренеры в «Спартаке» — это просто ужас. Из российских специалистов мне нравится Карпин. Он очень хороший тренер. Но для него путь в «Спартак» закрыт», — сказала Смородская «СЭ».

11 ноября «Спартак» объявил о расторжении контракта с Деяном Станковичем по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.

Красно-белые с 25 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.