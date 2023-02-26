Смородская: «С российский гражданством у Малкома и Клаудиньо будут меньше налоги»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о получении игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российского гражданства.

«Не знаю насчет игры Малкома и Клаудиньо за сборную России. Причина, на мой взгляд, заключается в том, что с российский гражданством у Малкома и Клаудиньо будут меньше налоги», — приводит Sport24 слова Смородской.

24 февраля Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России двум бразильским футболистам.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, а Клаудиньо — с августа 2021 года.