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Сегодня, 18:53

Смородская: «С российский гражданством у Малкома и Клаудиньо будут меньше налоги»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о получении игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российского гражданства.

«Не знаю насчет игры Малкома и Клаудиньо за сборную России. Причина, на мой взгляд, заключается в том, что с российский гражданством у Малкома и Клаудиньо будут меньше налоги», — приводит Sport24 слова Смородской.

24 февраля Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России двум бразильским футболистам.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, а Клаудиньо — с августа 2021 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-26-smorodskaya-s-rossiyskiy-grazhdanstvom-u-malkoma-i-klaudino-budut-menshe-nalogi-v-etom-prichina-naturalizatsii
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
Ольга Смородская
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