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Сегодня, 14:50

Смородская: «Сейчас дорога в Европу закрыта почти для всех российских футболистов»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о шансах российских футболистов уехать в европейские клубы.

«Из какого клуба РПЛ проще уехать в Европу? Сейчас дорога в Европу закрыта почти для всех российских футболистов. Нет такого, что игроку «Локомотива» или «Динамо» проще уехать в европейскую лигу, чем футболисту «Зенита» или ЦСКА. Если трансферы такие и будут, то очень редко», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В топ-5 европейских чемпионатах играют 4 игрока, представляющие Россию — Александр Головин, выступающий за «Монако», Алексей Миранчук из «Аталанты», полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев и Арсен Захарян в испанском «Реал Сосьедад».

Источник: РБ Спорт
Ольга Смородская
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