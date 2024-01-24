Смородская: «Сейчас дорога в Европу закрыта почти для всех российских футболистов»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о шансах российских футболистов уехать в европейские клубы.

«Из какого клуба РПЛ проще уехать в Европу? Сейчас дорога в Европу закрыта почти для всех российских футболистов. Нет такого, что игроку «Локомотива» или «Динамо» проще уехать в европейскую лигу, чем футболисту «Зенита» или ЦСКА. Если трансферы такие и будут, то очень редко», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В топ-5 европейских чемпионатах играют 4 игрока, представляющие Россию — Александр Головин, выступающий за «Монако», Алексей Миранчук из «Аталанты», полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев и Арсен Захарян в испанском «Реал Сосьедад».