Смородская: «Все, что сейчас «Локомотив» делает — полная чушь»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что не видит плюсов в потенциальном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

«Я не вижу больших плюсов от этого. Я не понимаю, как «Локомотив» собирается формировать команду, потому что все, что сейчас они делают — полная чушь», — приводит слова Смородской Vprognoze.ru.

Ранее стало известно, что «Локомотив» выкупит у «Крыльев» Пиняева и Максима Глушенкова за 400 миллионов рублей. В ближайшее время стороны должны уладить все детали, после чего сделка будет оформлена.

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. 23-летний Глушенков сыграл за клуб из Самары 21 матч, отличился шестью голами и оформил шесть голевых передач.